В Госдуме назвали причину отставки генерала Булгакова

Военноначальник занимал свой пост со 2 декабря 2008 года.
На его место назначен Михаил Мизинцев.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин назвал решение Минобороны оправданным. Парламентарий допустил, что Булгакова могли отстранить от должности из-за возраста, однако настоящие мотивы кадровых перестановок депутат назвать не смог.
«Булгакова я очень хорошо знаю. Он прошёл школу, это действительно кадровый военный. Он много чего сделал, много по Сирии. Причины я не могу сказать, может, по возрасту. А вообще нужно к этому относиться спокойно. Идёт движение вперёд, более молодых ставят. Сейчас тяжёлая обстановка. Ожидания очень простые — движение вперёд. Мизинцев тоже имеет опыт. Боевой генерал. Я думаю, назначение оправдано. В нынешнее время это всё возможно. Идёт мобилизация частичная, какие-то новые люди должны быть».
Как сообщили в Минобороны, решение освободить от должности Булгакова принято в связи с переходом генерала на другую работу.
Мизинцев будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. До этого генерал-полковник занимал должность начальника Национального центра управления обороной.