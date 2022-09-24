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18 минут назад

В Госдуме назвали возможную причину освобождения Дмитрия Булгакова от должности замминистра обороны

Говорит Москва

Военноначальник занимал свой пост со 2 декабря 2008 года.

В Госдуме назвали причину отставки генерала Булгакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На его место назначен Михаил Мизинцев.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин назвал решение Минобороны оправданным. Парламентарий допустил, что Булгакова могли отстранить от должности из-за возраста, однако настоящие мотивы кадровых перестановок депутат назвать не смог.

«Булгакова я очень хорошо знаю. Он прошёл школу, это действительно кадровый военный. Он много чего сделал, много по Сирии. Причины я не могу сказать, может, по возрасту. А вообще нужно к этому относиться спокойно. Идёт движение вперёд, более молодых ставят. Сейчас тяжёлая обстановка. Ожидания очень простые — движение вперёд. Мизинцев тоже имеет опыт. Боевой генерал. Я думаю, назначение оправдано. В нынешнее время это всё возможно. Идёт мобилизация частичная, какие-то новые люди должны быть».

Как сообщили в Минобороны, решение освободить от должности Булгакова принято в связи с переходом генерала на другую работу.

Замминистра обороны Булгаков освобожден от должности

Мизинцев будет отвечать за материально-техническое обеспечение ВС РФ. До этого генерал-полковник занимал должность начальника Национального центра управления обороной.

Политика,Армия,Михаил Мизинцев,Виктор Заварзин,Дмитрий Булгаков,Верховный суд,НЦУО РФ,Госдума,
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