В Госдуме назвали причину отставки генерала Булгакова

«Булгакова я очень хорошо знаю. Он прошёл школу, это действительно кадровый военный. Он много чего сделал, много по Сирии. Причины я не могу сказать, может, по возрасту. А вообще нужно к этому относиться спокойно. Идёт движение вперёд, более молодых ставят. Сейчас тяжёлая обстановка. Ожидания очень простые — движение вперёд. Мизинцев тоже имеет опыт. Боевой генерал. Я думаю, назначение оправдано. В нынешнее время это всё возможно. Идёт мобилизация частичная, какие-то новые люди должны быть».