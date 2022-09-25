В Думе дали совет Белому дому

Вашингтону стоит получше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать заявления об ответе на возможный удар. Об этом в воскресенье, 25 сентября, заявил лидер фракции ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

— США не первый раз говорят о возможности применения на Украине ядерного оружия, угрожают последствиями. Их специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину (России — прим. «ВМ»), прежде чем делать предупреждения через СМИ, — сказал он.

Слуцкий выразил мнение, что США являются первопричиной текущего конфликта. По его словам, Вашингтону стоит остановить поставки вооружения на Украину. Чем быстрее они завершатся, тем скорее окончатся противостояние, передает РИА Новости.