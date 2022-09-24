Еще один депутат Госдумы попросился на фронт

"За это время "Союз добровольцев Донбасса" организовал пять специальных отрядов и три батальона. Часть отрядов сейчас находится на переформировании и восстановлении боеспособности. Активно воюют сейчас на фронте два линейных батальона и три отряда. И сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур", - заявил он.