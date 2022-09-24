Еще один депутат Госдумы попросился на фронт

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Олег Колесников подал заявление о направлении его в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом в субботу сообщила пресс-служба партии.
"Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг", - сказал депутат, чьи слова приводит пресс-служба.
Готовность перейти из офицеров запаса в строевые офицеры выразил и депутат, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
"За это время "Союз добровольцев Донбасса" организовал пять специальных отрядов и три батальона. Часть отрядов сейчас находится на переформировании и восстановлении боеспособности. Активно воюют сейчас на фронте два линейных батальона и три отряда. И сейчас я готов по призыву Минобороны встать в строй федеральных силовых структур", - заявил он.
Кроме этого, как отметили в пресс-службе, принять участие в спецоперации изъявили желание многие региональные и муниципальные депутаты. К примеру, в Бурятии добровольцем в зону СВО отправится депутат Народного хурала Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Заксобрания Республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и Галина Алупова.
Ранее заявления с просьбой отправить их в зону проведения СВО поступили от четырех думских единороссов: председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.