"Жалкое зрелище": Кадыров обратился к уклонистам от частичной мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все, кто пытается уклониться от мобилизации и покинуть территорию России, представляют собой «жалкое зрелище». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

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«Честное слово, стоящие в очередях аэропорта уклонисты представляют собой жалкое зрелище», — написал он.

Кадыров добавил, что России «без этого балласта» будет «даже легче и лучше».

Глава Чечни подчеркнул, что бегущие в другие страны «дармоеды, лентяи, тунеядцы и иждивенцы» никогда не принесут России никакой пользы, поэтому в их побеге нет ничего страшного. Он уточнил, что в России есть и всегда были «ресурсы», которые западные страны всегда упускали из виду.

Кроме того, Кадыров напомнил, что уклонисты от мобилизации были и во времена Великой Отечественной войны. Он написал, что в то время все поколения «встали плечом к плечу» и сражались вместе, и выразил уверенность, что при необходимости люди «встанут» и сегодня.

Глава Чечни также заявил, что мобилизация в России отличается от мобилизации на Украине, где мужчин «задерживают на улице, чтобы отправить на фарш».

В заключении Кадыров отметил, что «настоящий мужчина» должен мечтать о подвиге.