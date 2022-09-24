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51 минуту назад

Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России

Lenta.ru

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России, она опубликовала пост в своем Telegram-канале.

Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России
Фото: ТАССТАСС

Дипломат выложила фотографии со встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном.

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке. Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — подписала представитель ведомства.

В июле официальный представитель Госдепартамента США Нед Прай заявил, что Россия осознает: она находится в изоляции из-за военных действий на Украине. По словам дипломата, российские власти понимают, как другие государства относятся к Москве. Прайс предположил, что в Кремле «не питают иллюзий» по этому поводу. Он добавил, что действия России приводят к ее изоляции.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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