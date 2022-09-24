Захарова высмеяла заявления Запада об изоляции России

«Главы МИД России и ОАЭ в Нью-Йорке . Сегодня изоляция была особенно тягостной. Мы ее ждали с десятком наших друзей и коллег, а она так и не пришла», — подписала представитель ведомства.

В июле официальный представитель Госдепартамента США Нед Прай заявил, что Россия осознает: она находится в изоляции из-за военных действий на Украине. По словам дипломата, российские власти понимают, как другие государства относятся к Москве. Прайс предположил, что в Кремле «не питают иллюзий» по этому поводу. Он добавил, что действия России приводят к ее изоляции.