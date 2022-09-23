Что такое референдум: суть простыми словами

В последние годы в мире состоялось сразу несколько референдумов, имевших глобальное значение, - к примеру, референдум 2014 года в Крыму, Brexit в Великобритании - и множество других менее заметных. Что такое референдум простыми словами - читайте в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Что такое референдум

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По российским законам, референдум - это форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения. Цель референдума - принять решение на основе волеизъявления большинства людей.

Референдум осуществляется через голосование граждан РФ, обладающих правом на участие в нем.

Решение референдума РФ обязательно и не нуждается в дополнительном утверждении.

Главные черты референдума в РФ:

Всеобщность или массовость (если речь идет о региональном референдуме);

Важность вопроса, вынесенного на голосование, - речь должна идти о вопросе или проблеме, актуальных для значительного числа граждан.

В общем понимании референдум - один из главных институтов прямой демократии, при нем народ непосредственно участвует в правотворчестве. На референдумах побеждает решение, наиболее «логичное» или приемлемое для большинства людей.

Принимаемое на референдуме решение должно быть подкреплено информированностью людей по вопросу, вынесенному на голосование.

История вопроса

На возникновение института референдума повлияли идеи франко-швейцарского философа Жан-Жака Руссо. Он считал, что решать вопрос о законах может только весь народ в целом. Сущность суверенитета, согласно Руссо, состоит в общей воле, «а воля не может иметь представителя: она одна и та же или другая, середины нет».

Из трудов Руссо выросла плебисцитарная демократия, форма которой существует сегодня в Швейцарии.

В Конституции Швейцарии прописано, что высшей законодательной властью в стране обладает народ, выражающий волю на референдумах. С конца XIX века в стране провели более 200 референдумов.

На одном из недавних швейцарских референдумов народ проголосовал за «брак для всех» - разрешение однополым парам заключать браки, а по итогам голосования, прошедшего осенью 2009 года, в стране запретили строительство новых минаретов.

Референдум: плюсы и минусы

Аргументы за референдумы:

Референдумы привлекают интерес разочарованных избирателей к политике и демократии;

Референдумы мотивируют людей на политическое самообразование и повышают политическую культуру общества.

Аргументы против:

Избиратели не всегда обладают осведомленностью, необходимой для принятия компетентных решений;

Исполнительная власть назначает референдум и может использовать его в интересах правящих сил, а не в интересах демократии.

Немецкий политолог Арндт Ляйнингер отмечает, что в парламентах могут приниматься более качественные решения, чем на референдумах, потому что депутаты профессионально занимаются вопросами, по которым голосуют.

«В парламентской системе депутаты могут положиться на профильных политиков из своей фракции, которые разбираются в соответствующей теме. Кроме того, в парламенте можно путем обсуждения улучшить отдельные детали законопроекта. А население может только сказать «да» или «нет»», - подчеркивает он.

Самые известные референдумы в России и мире

В СССР понятие «всенародный опрос» появилось в Конституции образца 1936 года. Там было указано, что референдум проводится по инициативе президиума Верховного Совета СССР или по требованию одной из союзных республик.

Единственный в стране всесоюзный референдум прошел 17 марта 1991 года. Его участников спрашивали: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

На том референдуме проголосовали 75,44 процента избирателей СССР, 76,4 процента из них выступили за сохранение страны. Однако в декабре того же года Советский Союз распался.

В 2014 году референдум о присоединении к России прошел в Крыму. На голосование вынесли два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Явку на референдум оценили в 83,1 процента, присоединение к РФ поддержали 96,77 процента.

В июне 2016 года почти 52 процента британцев проголосовали за Brexit - выход страны из Евросоюза - на общенациональном референдуме.

Сентябрьские референдумы

«Известия» приводят данные телефонного опроса Института социального маркетинга, согласно которым в ЛНР присоединение к РФ поддерживают 83 процента жителей, в ДНР - 80 процентов, в Запорожье - 72 процента, в Херсонской области - 65 процентов.

В ДНР и ЛНР 20 сентября приняли законы, согласно которым голосовать не референдумах смогут все дееспособные граждане старше 18 лет. Голосование по ДНР будет проходить на территориях, находящихся под контролем России, и в самой РФ. Голосование будет смешанным - очное продлится один день, дистанционное дольше.

Для жителей ЛНР в России организуют 181 избирательный участок.

Голосовать будут и в специальных помещениях, и в местах, «пригодных к оборудованию для проведения голосования» - к примеру, на придомовых территориях.

В Херсонской области можно будет отдать голос дистанционно. В Запорожье очное голосование также продлится один день.

Жителей Донецкой и Луганской народных республик спросят «Вы за вхождение ДНР/ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». А в Херсонской и Запорожской областях будут отвечать на три вопроса: о выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его присоединении к РФ.