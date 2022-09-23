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1 час назад

Слуцкий раскрыл условие для переговоров с Украиной

Елена Прошина

Переговоры с Украиной возможны только при условии ее полной капитуляции. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия-24» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

Раскрыто условие для переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что сейчас уже невозможны переговоры в том формате, в котором они начинались весной, поскольку Киев «вышел из достигнутых тогда договоренностей».

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«Переговоры могут идти, например, при условии полной и безоговорочной капитуляции Украины. И критерии известны — денацификация, демилитаризация и безъядерный статус», — добавил Слуцкий.

Такие переговоры, по его словам, можно представить, но на данный момент «только теоретически».

Также Слуцкий указал на то, что Россия сейчас находится в состоянии «геостратегической схватки» с Западом, поскольку на Украину «ежедневно поставляется летальное оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме США».

Политика,Комитет госдумы по международным делам,
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