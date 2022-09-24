Лавров назвал кандидатов на место постоянных членов СБ ООН

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов Совета безопасности ООН.
«Безусловно, и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям», — сказал он.
По его словам, российская сторона видит перспективы демократизации работы Совбеза ООН исключительно за счёт расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки.
«Особо отмечаем Индию и Бразилию как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете — при обязательном одновременном повышении профиля Африки», — подчеркнул Лавров.
Ранее президент США Джо Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН.
В ответ на это замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия давно выступает за расширение состава Совбеза ООН.