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32 минуты назад

Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов Совета безопасности ООН.

Лавров назвал кандидатов на место постоянных членов СБ ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям», — сказал он.

По его словам, российская сторона видит перспективы демократизации работы Совбеза ООН исключительно за счёт расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки.

«Особо отмечаем Индию и Бразилию как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете — при обязательном одновременном повышении профиля Африки», — подчеркнул Лавров.

Ранее президент США Джо Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН.

В ответ на это замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия давно выступает за расширение состава Совбеза ООН.

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