Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о наблюдении за стартом референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, и сравнил их с референдумами, прошедшими в республике в начале 2000-х. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Мы помним, как жители Чеченской Республики в начале двутысячных точно так же ждали референдум, чтобы поставить точку в кровопролитии и стать полноправными гражданами России», — сообщил он.

По словам Кадырова, после референдума в Чечне настал мир, и республика расцвела.

«Мы стали жить, а не выживать, построили города и теперь живем в полной безопасности», — добавил он. По мнению главы Чечни, жители Донбасса, Запорожья и Херсона сделают правильный выбор. «Россия своих не бросает, и сделает все возможное, чтобы ее граждане чувствовали себя в безопасности», — заключил он.

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров в ходе первой чеченской кампании в 1994-1996 годах был муфтием непризнанной Республики Ичкерия, поддерживал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова, а также призывал чеченцев к джихаду — священной войне против иноверцев. Во время второй чеченской войны в 1999-2000 годах Кадыров-старший отказался принимать участие в военных действиях и сыграл ключевую роль в передаче сел и городов Гудермесского района Чечни под контроль федеральных властей. Его сняли с должности муфтия и признали врагом чеченского народа.