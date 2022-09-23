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28 минут назад

Песков высказался о местонахождении Медведчука

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где находится освобожденный в результате обмена с Украиной Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости.

Пескова спросили о местонахождении Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, обмен с Украиной - это результат очень сложной, кропотливой работы.

«В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что ему неизвестно о местонахождении в настоящее время Виктора Медведчука. Он также не знает, общался ли с ним президент Владимир Путин.

Россия и Украина провели обмен пленными с участием Медведчука

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек. Из них 50 военнослужащих России, пять человек из Донбасса, а также оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук. В свою очередь, Украине были переданы 215 человек, в том числе командиры батальона «Азов» и приговоренные к смертной казни иностранные наемники.

Политика,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,
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