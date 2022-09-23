Пескова спросили о местонахождении Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где находится освобожденный в результате обмена с Украиной Виктор Медведчук. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, обмен с Украиной - это результат очень сложной, кропотливой работы.

«В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что ему неизвестно о местонахождении в настоящее время Виктора Медведчука. Он также не знает, общался ли с ним президент Владимир Путин.