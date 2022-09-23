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47 минут назад

Депутат Милонов рассказал, почему написал заявление на добровольную мобилизацию

RT на русскомиещё 2

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с RT, что не может быть в стороне от тех, кто «громит злобного врага с оружием в руках», поэтому принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт.

«В моём избирательном округе находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых знаю не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают нашу общую победу. Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины — сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами. А ещё в моём округе, где я начинал свою службу депутатом местного совета, а затем и депутатом законодательного собрания, стоит скромный, но пронзительный памятник — воинам Народного ополчения Ленинграда», — рассказал депутат.

Он отметил, что никто не может, не имеет права сегодня «вычеркнуть себя из народа».

Четыре депутата Госдумы подали заявление на участие в СВО

«Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках. Принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт. Прошу «Единую Россию» зачислить меня, определить мне должностные обязанности и направить в расположение действующих частей. С нами Господь, мы победим!» — заключил парламентарий.

Ранее четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону специальной военной операции.

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