«Только трусы и вырожденцы, которым место в грязной канаве. Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках. Принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт. Прошу «Единую Россию» зачислить меня, определить мне должностные обязанности и направить в расположение действующих частей. С нами Господь, мы победим!» — заключил парламентарий.