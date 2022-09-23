Володин отреагировал на угрозы ЕС в связи с референдумами

Россия отдает себе отчет в решении о проведении референдумов, ее не нужно пугать. Так отреагировал на угрозы Евросоюза ввести новые санкции из-за референдумов спикер Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

22 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые экономические санкции против России. Он назвал уже введенные антироссийские ограничения очень тяжелыми и эффективными.

«Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз 8 лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности», — написал Володин.

Политик подчеркнул, что ежедневно на Донбассе обстреливали мирных граждан, в результате чего гибли старики, женщины и дети. Чиновникам из Евросоюза не понять страдания людей, написал Володин, подчеркнув, что у жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН.