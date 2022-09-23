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26 минут назад

Лавров обсудил с главой МИД Венгрии развитие взаимодействия в области энергетики

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто практические задачи развития взаимодействия в области энергетики.

Лавров обсудил с МИД Венгрии планы в сфере энергетики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

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