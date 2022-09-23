Лавров обсудил с МИД Венгрии планы в сфере энергетики

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.