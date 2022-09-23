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52 минуты назад

Кадыров заявил о перевыполнении плана призыва в Чечне на 254%

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва военных в республике перевыполнен на 254%. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%", - написал Кадыров. По его словам, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Министерства обороны РФ. Все кандидаты прошли через военный комиссариат, этот механизм был проработан еще до объявления частичной мобилизации, указал он. Глава Чечни подчеркнул, что в республике есть также резерв из тысяч добровольцев, которые смогут присоединиться к Вооруженным силам РФ при необходимости. "Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", - добавил он. Ранее Рамзан Кадыров назвал противников проведения частичной мобилизации "врагами народа" и заявил, что таких людей следует отправлять в зону специальной военной операции на Украине.

Кадыров заявил о «перевыполненном» плане по набору призывников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Политика,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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