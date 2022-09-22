Захарова увидела в графике встреч Лаврова в ООН "провал" попыток изолировать Россию

Количество встреч в графике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке демонстрирует "провал" попыток западных стран "изолировать" Россию.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Вся эта история с изоляцией, с запретом на фотографии, она провалилась полностью давно, и Генассамблея [ООН] стала еще одним подтверждением", — сказала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, переговоры Лаврова на полях ГА ООН проходят как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

"Наша комната в штаб-квартире ООН стала таким центром переговорным на ооновской площадке, так было всегда, так есть и сейчас", — подчеркнула она.