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10 минут назад

«Наш с*кин сын». Лавров описал отношение Запада к Зеленскому

Елена Прошина

Глава МИД РФ Сергей Лавров описал отношение стран Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому фразой «Он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын». Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

«Зеленский, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын»
Фото: ТАССТАСС

«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов 8 лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского исходя из известного американского принципа: “он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын”», – заявил Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее Сергей Лавров заявил, что референдумы являются ответом Владимиру Зеленскому на его призывы к русским уезжать с Украины.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
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