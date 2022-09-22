«Зеленский, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын»

Глава МИД РФ Сергей Лавров описал отношение стран Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому фразой «Он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын». Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».
«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов 8 лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского исходя из известного американского принципа: “он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын”», – заявил Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.
Ранее Сергей Лавров заявил, что референдумы являются ответом Владимиру Зеленскому на его призывы к русским уезжать с Украины.