«Зеленский, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын»

«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов 8 лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского исходя из известного американского принципа: “он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын”», – заявил Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН.