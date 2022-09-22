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41 минуту назад

Белый дом отказался вести дела с Россией в штатном режиме

Елена Прошина

В Белом доме полагают, что в настоящее время не следует «вести дела с РФ, как обычно», пояснил координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Белый дом отказался вести дела с Россией в штатном режиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Кирби отвечал на вопросы журналистов на полях Генеральной Ассамблеи ООН. На вопрос о сроках возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном он рассказал, что вести разговоры об этом пока рано.

«На наш взгляд, сейчас на время вести дела с РФ, как обычно», - подчеркнул чиновник.

В США заверили, что не находятся в состоянии войны с Россией

Ранее Кирби предположил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Он отметил, что Штаты продолжат оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

Политика,Джон Кирби,Генассамблея ООН,
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