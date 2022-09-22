Белый дом отказался вести дела с Россией в штатном режиме

В Белом доме полагают, что в настоящее время не следует «вести дела с РФ, как обычно», пояснил координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Кирби отвечал на вопросы журналистов на полях Генеральной Ассамблеи ООН. На вопрос о сроках возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном он рассказал, что вести разговоры об этом пока рано.

«На наш взгляд, сейчас на время вести дела с РФ, как обычно», - подчеркнул чиновник.