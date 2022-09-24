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32 минуты назад

В Турции рассказали об обмене пленными между Россией и Украиной

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что вопрос обмена пленными между Россией и Украиной обсуждался более трех месяцев, сначала в списке было 15 командиров полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает CNN Turk.

В Турции раскрыли подробности обмена пленными между РФ и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, список обсуждался во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов, потом — во время встречи президента Турции с российским коллегой Владимиром Путиным в Самарканде.

Ночью 22 сентября в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Украине территорий 55 военнослужащих Вооруженных сил России, а также бойцы народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 военных, в том числе бойцов полка «Азов». Среди них, по информации украинской стороны, были командир «Азова» Денис Прокопенко с позывным Редис и его заместитель Святослав Паламар с позывным Калина.

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Помимо этого, Россия освободила десять иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР, в их числе — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим.

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