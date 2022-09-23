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2 минуты назад

В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек

Lenta.ruиещё 2

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о планах призвать 1,2 миллиона человек в рамках частичной мобилизации. Слова представителя Кремля передает ТАСС.

В Кремле отреагировали на сообщения о планах мобилизовать 1,2 миллиона человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подтвердил, что эти данные, как и распространяемые накануне слухи о призыве миллиона граждан, являются ложными.

Кадыров заявил о перевыполнении плана призыва в Чечне на 254%

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в секретном седьмом пункте указа президента о частичной мобилизации якобы сообщается о призыве до одного миллиона человек. 22 сентября Песков опроверг эти данные.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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