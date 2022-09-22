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43 минуты назад

Песков отказался комментировать отказ сына явиться в военкомат

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию своего сына Николая относительно явки в военкомат после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Песков отказался комментировать отказ сына явиться в военкомат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля отметил, что знает о разговоре сына с соратником осужденного Алексея Навального Дмитрием Низовцевым, представившимся сотрудником военного комиссариата. При этом он заметил, что не смотрел опубликованный фрагмент, в котором Николай Песков якобы отказался от визита в военкомат и заявил о готовности решить вопрос «на другом уровне».

Песков также обратил внимание на то, что «полного текста разговора эти граждане так и не выложили», и отказался от комментариев.

«Нет, не хочу. Это касается моего сына, поэтому я не обязан», - заявил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. человек.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса, будут призваны только служившие и имеющие востребованную военно-учетную специальность. При этом он подчеркнул, что брони у депутатов не будет и все парламентарии, соответствующие требованиям частичной мобилизации, «должны помочь своим участием в специальной военной операции».

Политика,Дмитрий Низовцев,Алексей Навальный,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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