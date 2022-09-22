Песков отказался комментировать отказ сына явиться в военкомат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию своего сына Николая относительно явки в военкомат после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля отметил, что знает о разговоре сына с соратником осужденного Алексея Навального Дмитрием Низовцевым, представившимся сотрудником военного комиссариата. При этом он заметил, что не смотрел опубликованный фрагмент, в котором Николай Песков якобы отказался от визита в военкомат и заявил о готовности решить вопрос «на другом уровне».
Песков также обратил внимание на то, что «полного текста разговора эти граждане так и не выложили», и отказался от комментариев.
«Нет, не хочу. Это касается моего сына, поэтому я не обязан», - заявил он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. человек.
В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что частичная мобилизация не коснется 99% мобилизационного ресурса, будут призваны только служившие и имеющие востребованную военно-учетную специальность. При этом он подчеркнул, что брони у депутатов не будет и все парламентарии, соответствующие требованиям частичной мобилизации, «должны помочь своим участием в специальной военной операции».