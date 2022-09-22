Встречу президента Кипра с Лавровым отменили после указов Путина

Встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса отменили. Причиной послужили указания со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с РФ после обращения президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Cyprus Mail.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметили в правительстве Кипра, двусторонняя встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг. Однако по указанию ЕС была отменена.

Кроме того, Кипр намерен присоединиться к мерам, которые будут предприняты против РФ в качестве реакции на проведение референдумов на Украине.