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10 минут назад

Кипр отменил встречу с Лавровым после выступления Путина

Елена Прошина

Встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса отменили. Причиной послужили указания со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с РФ после обращения президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Cyprus Mail.

Встречу президента Кипра с Лавровым отменили после указов Путина
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в правительстве Кипра, двусторонняя встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг. Однако по указанию ЕС была отменена.

Кроме того, Кипр намерен присоединиться к мерам, которые будут предприняты против РФ в качестве реакции на проведение референдумов на Украине.

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Ранее Лавров в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

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