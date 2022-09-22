Встреча президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, запланированная на полях 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, была отменена в контексте инструкций ЕС об отмене двусторонних контактов с Россией. Об этом, как сообщает газета Cyprus Mail, заявил в четверг официальный представитель кипрского правительства Мариос Пелеканос.

В сообщении сказано, что в радиоэфире Кипрской телерадиовещательной корпорации Пелеканос, находящийся в настоящий момент в Нью-Йорке, сказал, что отмена произошла из-за событий на Украине и вчерашних указов президента России Владимира Путина.

По словам Пелеканоса, из ЕС были отправлены инструкции с требованием отмены всех двусторонних контактов с Россией.

Издание сообщает, что данная встреча была намечена на 1 час ночи по летнему кипрскому времени (совпадает с мск) и, в том числе, была связана с недавней публикацией турецкой газеты Milliyet о том, что Россия якобы собирается с 15 ноября запустить прямое воздушное сообщение с находящимся на оккупированных Турцией территориях северной части Кипра аэропортом Эрджан. Посольство РФ в Никосии 20 сентября назвало эту информацию спекуляциями, а в среду постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиус Корнелиу сообщил Кипрскому информационному агентству, что получил от посла России на Кипре Станислава Осадчего заверения, что переданное турецким изданием сообщение является ложным. Корнелиу также подтвердил, что данная тема должна была быть поднята на встрече Анастасиадиса с Лавровым, которая на тот момент еще не была отменена.

Заявление главы кипрского МИД

Главы МИД ЕС провели в среду вечером в Нью-Йорке встречу для обсуждения референдумов, запланированных в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях. По ее итогам была принята декларация с осуждением этих действий, которые ЕС квалифицировал как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как заявил глава МИД Кипра, эта тема "особенно интересует" власти республики в свете ситуации на самом острове, который разделен по национальному признаку после турецкого вторжения 1974 года. "Мы также будем участвовать вместе с другими партнерами в ответных действиях", - добавил Касулидис.