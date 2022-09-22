Песков высказался о вручении повесток задержанным на митингах

Практика вручения повесток задержанным на митингах против спецоперации и частичной мобилизации не противоречит закону. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Она не противоречит закону», — сказал Песков на вопрос журналиста о том, насколько оправдана подобная практика.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.
После этого в ряде городов России прошли несанкционированные митинги. Позднее СМИ сообщали, что некоторым задержанным в ходе протестов вручили повестки в военкомат.