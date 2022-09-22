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39 минут назад

Песков высказался о вручении повесток задержанным на митингах

Никита Бородкин

Практика вручения повесток задержанным на митингах против спецоперации и частичной мобилизации не противоречит закону. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков высказался о вручении повесток задержанным на митингах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она не противоречит закону», — сказал Песков на вопрос журналиста о том, насколько оправдана подобная практика.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.

После этого в ряде городов России прошли несанкционированные митинги. Позднее СМИ сообщали, что некоторым задержанным в ходе протестов вручили повестки в военкомат.

Политика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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