Песков высказался о вручении повесток задержанным на митингах

Практика вручения повесток задержанным на митингах против спецоперации и частичной мобилизации не противоречит закону. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Она не противоречит закону», — сказал Песков на вопрос журналиста о том, насколько оправдана подобная практика.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.