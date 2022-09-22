Статус спецоперации на Украине не изменился, несмотря на проведение в России частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также сообщил, что власти не принимали решений о введении специальных мер в экономике.

«В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны, ей подлежат те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт. В ней задействуют около 300 тысяч резервистов.