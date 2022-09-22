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1 час назад

Камчатские власти ответили на слухи о мобилизации вице-губернатора

Никита Бородкин

Власти Камчатского края опровергли получение вице-губернатором Сергеем Мироновым повестки в армию. Как сообщает «Подъем», в пресс-службе правительства региона заявили, что сейчас он находится в Москве.

Камчатские власти ответили на слухи о мобилизации вице-губернатора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас действительно часть госслужащих уходят добровольцами на Донбасс, и поэтому начали приписывать всех. Но пока он повестку не получил. У нас начинается зимний сезон, а этот зампред курирует всё, что связано с отопительным сезоном, в любом случае будет запускать здесь», — заявили местные власти.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Миронов якобы получил повестку и сейчас собирает вещи. В правительстве региона чиновник курирует министерство ЖКХ и энергетики, службу по тарифам и ценам, а также министерство транспорта и дорожного строительства.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Политика,Украина,Сергей Шойгу,Сергей Миронов,Владимир Путин,Минэнерго России,
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