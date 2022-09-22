Камчатские власти ответили на слухи о мобилизации вице-губернатора

«У нас действительно часть госслужащих уходят добровольцами на Донбасс, и поэтому начали приписывать всех. Но пока он повестку не получил. У нас начинается зимний сезон, а этот зампред курирует всё, что связано с отопительным сезоном, в любом случае будет запускать здесь», — заявили местные власти.