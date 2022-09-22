Американцы высмеяли Макрона после его слов о Путине

Консервативный портал Breitbart опубликовал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал страны усилить давление на президента России Владимира Путина. Читатели портала посмеялись над его высказыванием, сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС / Global Look Press ТАСС / Global Look Press

Уточняется, что французский лидер выступил с речью на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он раскритиковал действия РФ и призвал усилить давление на главу российского государства.

Публикация портала с речью президента Франции вызвала у читателей бурный отклик .

«Макрон возомнил себя Наполеоном», — прокомментировал пользователь *FJB*.

Shiloh считает, что Макрону требуется внимание на фоне популярности Марин Ле Пен, так как граждан больше волнуют ее предложения. На Макрона «всем плевать», подчеркнул читатель.

«А ботинком по трибуне Макрон стучал?» — написал Killer_bees.

Libtardologist выразил мнение, что Франция — «один большой сортир», поэтому ей «не светит никакого величия». Пользователь Mr. House посоветовал Франции сдаваться, пошутив, что у нее это «ловко выходит».