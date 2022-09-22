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13 минут назад

Американцы высмеяли Макрона после его слов о Путине

Елена Прошина

Консервативный портал Breitbart опубликовал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал страны усилить давление на президента России Владимира Путина. Читатели портала посмеялись над его высказыванием, сообщает РИА Новости.

Американцы высмеяли Макрона после его слов о Путине
Фото: ТАСС / Global Look PressТАСС / Global Look Press

Уточняется, что французский лидер выступил с речью на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он раскритиковал действия РФ и призвал усилить давление на главу российского государства.

Публикация портала с речью президента Франции вызвала у читателей бурный отклик .

«Макрон возомнил себя Наполеоном», — прокомментировал пользователь *FJB*.

Shiloh считает, что Макрону требуется внимание на фоне популярности Марин Ле Пен, так как граждан больше волнуют ее предложения. На Макрона «всем плевать», подчеркнул читатель.

«А ботинком по трибуне Макрон стучал?» — написал Killer_bees.

Libtardologist выразил мнение, что Франция — «один большой сортир», поэтому ей «не светит никакого величия». Пользователь Mr. House посоветовал Франции сдаваться, пошутив, что у нее это «ловко выходит».

Путин назвал смертельную опасность для России

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел внеплановую встречу с лидером США Джо Байденом. Они обсудили поддержку Украины, сотрудничество в тихоокеанском регионе, Иран, а также ряд трудностей, связанных с Китаем.

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