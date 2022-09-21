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16 минут назад

Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтральной политике

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на закрытой встрече с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом на Генассамблее ООН призвал Берн вернуться к нейтральной политике. Слова главы МИД РФ в эфире «Соловьев Live» привела официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Стало известно о призыве Лаврова к Швейцарии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, на встрече Лавров констатировал, что Швейцария отошла от нейтралитета. К такому выводу главу МИД России привело порицание и нахождение Берном недостатков позиции «только у одного государства», добавила Захарова.

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«Знаете, хотя встреча была закрытая, но одну ремарку Сергея Викторовича я позволю себе процитировать. Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда "да", а другой стороне всегда "нет", то это логика странная и ошибочная. Может быть, в физике "минус" на "плюс" что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает», — процитировала главу МИД Захарова.

Она отметила, что данная тема на встрече «обсуждалась очень подробно» и в итоге Лавров призвал Берн вернуться к нейтральной политике, которая была визитной карточкой Швейцарии на международной арене.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,
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