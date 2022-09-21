Стало известно о призыве Лаврова к Швейцарии

«Знаете, хотя встреча была закрытая, но одну ремарку Сергея Викторовича я позволю себе процитировать. Он сказал, что если вы считаете, что нейтралитета можно достичь, говоря одной стороне всегда "да", а другой стороне всегда "нет", то это логика странная и ошибочная. Может быть, в физике "минус" на "плюс" что-то там дадут, но в данном случае, в дипломатии это не работает», — процитировала главу МИД Захарова.