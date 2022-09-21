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30 минут назад

Кадыров пообещал любой ценой добраться до Закаева

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал любой ценой добраться до экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Соответствующее обращение на чеченском языке он опубликовал в Telegram.

Кадыров пообещал любой ценой добраться до Закаева
Фото: ТАССТАСС

«Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», — заявил Кадыров.

По его словам, Закаев порочит честь чеченского народа и чеченских мужчин.

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«Его нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной, записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину», — пояснил он.

Как сообщил Кадыров, на данный момент Закаев находится в зоне проведения спецоперации, и «кто его настигнет первым, должен его уничтожить».

Политика,Ахмед Закаев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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