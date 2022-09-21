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46 минут назад

Лавров рассказал о степени участия США в конфликте на Украине

Lenta.ruиещё 1

США близки к статусу превращения из наблюдателя в полноценного участника конфликта на Украине и буквально балансируют на грани. Об этом в интервью журналу Newsweek заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров рассказал о степени участия США в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В ПентПентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов», — рассказал министр.

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Он отметил, что присутствие американских военных инструкторов и наемников многое говорит о степени участия американской стороны в конфликте.

Ранее министр заявил об актуальности целей и задач специальной военной операции на Украине. По словам Лаврова, цели спецоперации будут выполнены вне зависимости от того, сколько времени это займет.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Пентагон,
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