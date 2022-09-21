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20 минут назад

Путин назвал смертельную опасность для России

Lenta.ru

Для России смертельно опасно ослаблять суверенитет даже на время. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего выступления в Великом Новгороде, передает РИА Новости.

Путин назвал смертельную опасность для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за 1160 лет Россия твердо усвоила опасность отказа от национальных интересов.

«В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — подчеркнул президент.

Путин рассказал о «хотелках» Запада

Путин добавил, что Россия в течение нескольких столетий строилась в качестве дома для представителей различных национальностей и религий.

Политика,Владимир Путин,
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