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32 минуты назад

Песков объяснил сказанные им на прошлой неделе слова о мобилизации

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не говорил о частичной мобилизации на прошлой неделе. Как сообщает «Газета.Ru», представитель Кремля отметил, что журналисты задавали ему вопрос о полной мобилизации.

Песков объяснил сказанные им на прошлой неделе слова о мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня спрашивали о полной мобилизации. Я сказал что речи не идет. О том, как изменились условия специальной военной операции, рассказал президент Путин. Путин рассказал, что мы сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и других недружественных нам стран», — заявил Песков.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность — в армию собираются призвать 300 тыс. человек.

Ранее Песков рассказал, что находится в седьмом пункте указа Путина о частичной мобилизации в России, который был скрыт из опубликованного документа. По его словам, он предназначен для служебного пользования — там идет речь о количестве мобилизуемых «до 300 тыс. человек».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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