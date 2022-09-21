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2 часа назад

Матвиенко пообещала льготы попавшими под частичную мобилизацию

Елена Прошина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию будут распространены льготы для участников СВО. Об этом пишет ТАСС. Речь идет о медицинских и налоговых льготах, бесплатном получении дополнительного профессионального образования, ежемесячной доплаты к пенсии и многое другое.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.

Валентина Матвиенко также заявила, что против России воюет НАТО. Она отметила, что ежедневно нацисты совершают террористические акты, в том числе на территории России.

«По факту против России воюет НАТО. Ежедневно нацисты совершают террористические акты, в том числе уже на территории России. Расправы над несогласными, зверские злодеяния. И ни разу за это время просвещенная Европа не осудила такие античеловечные деяния. Очевидно, что никто и не собирался понуждать Киев к миру, переговорам», - сказала спикер.

Она также подчеркнула, что коллективный Запад и НАТО руками украинцев стали реализовывать планы по уничтожению России, отмены всего русского, разрушению экономики страны. Более того, открыто рассуждают, что «Россию нужно покорить и расчленить на части».

Кто не попадает под мобилизацию?

Ранее в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву подлежать 300 тысяч человек.

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