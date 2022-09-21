«Не отдавать близких на растерзание»: Путин высказался о референдумах

Президент России Владимир Путин в своем сегодняшнем обращении заявил о необходимости поддержать референдумы о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, и «не отдавать близких нам людей на растерзание палача». Его слова приводит RT.

Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были освобождены российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны. Накануне представители ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья объявили о желании провести референдумы по поводу вхождения регионов в состав России.

Всенародный опрос в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области намерены провести с 23 по 27 сентября. В Запорожье пока точных дат называть не стали.

Сегодня президент России Владимир Путин отметил, что «большинство людей, живущих на освобожденных территориях, не хотят оказаться под игом неонацистского режима».

«В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты и издеваются над мирными гражданами», - заметил он.

По словам президента России, необходимо обеспечить безопасные условия для проведения референдумов и не отдавать «близких нам людей на растерзание палача».

«Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», - подчеркнул он.