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28 минут назад

«Не отдавать близких на растерзание»: Путин высказался о референдумах

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин в своем сегодняшнем обращении заявил о необходимости поддержать референдумы о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях, и «не отдавать близких нам людей на растерзание палача». Его слова приводит RT.

Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были освобождены российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны. Накануне представители ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья объявили о желании провести референдумы по поводу вхождения регионов в состав России.

Всенародный опрос в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области намерены провести с 23 по 27 сентября. В Запорожье пока точных дат называть не стали.

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Сегодня президент России Владимир Путин отметил, что «большинство людей, живущих на освобожденных территориях, не хотят оказаться под игом неонацистского режима».

«В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты и издеваются над мирными гражданами», - заметил он.

По словам президента России, необходимо обеспечить безопасные условия для проведения референдумов и не отдавать «близких нам людей на растерзание палача».

«Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», - подчеркнул он.

Также в ходе обращения глава государства объявил о частичной мобилизации в России и неизменности задач специальной военной операции, которая проводится с 24 февраля.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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