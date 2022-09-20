Стало известно о новом времени обращения Путина по референдумам

Обращение президента России Владимира Путина по вопросу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток». Об этом сообщает Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.

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Как отмечает канал, выступление президента России должны были показать вечером, 20 сентября, однако, к 22.00 оно так и не состоялось.

«По информации двух источников Forbes в Администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», — говорится в сообщении.