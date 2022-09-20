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3 часа назад

Forbes узнал время трансляции обращения Путина по вопросу референдумов

Газета.Ru

Обращение президента России Владимира Путина по вопросу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток». Об этом сообщает Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.

Стало известно о новом времени обращения Путина по референдумам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает канал, выступление президента России должны были показать вечером, 20 сентября, однако, к 22.00 оно так и не состоялось.

«По информации двух источников Forbes в Администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», — говорится в сообщении.

РБК: Путин выступит с обращением к гражданам

20 сентября было объявлено, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области проведут референдумы по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября. Соответствующие законы и указы вступили в силу.

Политика,Владимир Путин,
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