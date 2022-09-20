Байден выдвинет женщину на должность посла США в России

Фото: Посольство США в Армении Посольство США в Армении

Отмечается, что Трейси является специалистом по России, хорошо владеет русским языком. В 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве. С 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ.

Сегодня, 20 сентября, президент США Джо Байден официально заявил о своем намерении выдвинуть Линн Трейси на должность посла в России, уточнили в пресс-службе.