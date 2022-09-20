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18 минут назад

Байден выдвинет женщину на должность посла США в России

Илья Родин

На должность посла в России будет выдвинута глава диппредставительства в Армении Линн Трейси, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден выдвинет женщину на должность посла США в России
Фото: Посольство США в АрменииПосольство США в Армении

Отмечается, что Трейси является специалистом по России, хорошо владеет русским языком. В 1986 году получила степень бакалавра по исследованию Советского Союза. В 1987-1990 годах проживала в Москве. С 2014 по 2017 год занимала должность замглавы посольства США в РФ.

Сегодня, 20 сентября, президент США Джо Байден официально заявил о своем намерении выдвинуть Линн Трейси на должность посла в России, уточнили в пресс-службе.

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В среду, 14 сентября, о планах главы США направить Трейси в Россию сообщили крупные мировые агентства. Уточнялось, что в рамках традиционной дипломатической процедуры, на официальном уровне имя будущего посла называется только после того, как принимающая сторона его утвердит.

Политика,Линн Трейси,Джозеф Байден,Администрация США,
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