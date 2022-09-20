В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Ковитиди: атаки Киева на Донбасс после референдума расценят как агрессию против РФ

Елена Прошина

Атаки украинских военных на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов должны расцениваться как прямая агрессия против мирного населения России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом пишет РИА «Новости».

Ковитиди: атаки Киева после референдума расценят как агрессию против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России», - призвала сенатор.

Ковитиди подчеркнула что виновные, проявившие агрессию против населения РФ, должны быть «сурово наказаны».

Напомним, что Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник, 19 сентября, обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ.

В США пригрозили России санкциями из-за референдумов на Украине

Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Они пояснили, что вхождение в Россию позволит обезопасить население регионов и даст возможность «восстановить историческую справедливость».

Политика,Леонид Пасечник,Ольга Ковитиди,Денис Пушилин,
92
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители