Ковитиди: атаки Киева после референдума расценят как агрессию против РФ

Атаки украинских военных на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов должны расцениваться как прямая агрессия против мирного населения России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом пишет РИА «Новости».
«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России», - призвала сенатор.
Ковитиди подчеркнула что виновные, проявившие агрессию против населения РФ, должны быть «сурово наказаны».
Напомним, что Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник, 19 сентября, обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ.
Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Они пояснили, что вхождение в Россию позволит обезопасить население регионов и даст возможность «восстановить историческую справедливость».