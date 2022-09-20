Ковитиди: атаки Киева после референдума расценят как агрессию против РФ

Атаки украинских военных на Луганскую и Донецкую Народную Республики после оглашения итогов референдумов должны расцениваться как прямая агрессия против мирного населения России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России», - призвала сенатор.

Ковитиди подчеркнула что виновные, проявившие агрессию против населения РФ, должны быть «сурово наказаны».

Напомним, что Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник, 19 сентября, обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ.