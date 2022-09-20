Путин объяснил, в каком направлении движется мир

В настоящее время происходит трансформация мироустройства и мир движется к многополярности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии приема верительных грамот у новых послов в РФ в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что уход к многополярности получает сопротивление тех, кто хочет сохранить гегемонию.

Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства, — обратился глава государства к послам.

Он добавил, что движение к многополярному миру является стратегическим вектором мировой политики, что подтвердил состоявшийся в Самарканде саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).