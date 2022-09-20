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44 минуты назад

Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени

Ura.Ruиещё 10

Государственная дума РФ в третьем чтении единогласно приняла законопроект о включении в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация» и «военное время». Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте базы законопроектов Госдумы.

Госдума приняла поправки о мобилизации и военном времени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новым поправкам, мародерство, добровольная сдача в плен, и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы вплоть до 15 лет. Кроме того, теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).

Ранее сообщалось, что Госдума хочет ввести поправки о мобилизации и военном времени. URA.RU приводит главные изменения поправок о мобилизации и военного времени.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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