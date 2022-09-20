Медведев раскрыл значение референдумов в Донбассе

Референдумы в Донбассе позволят России использовать все силы для защиты ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», — написал он.
Медведев отметил, что референдумы на десятилетия изменят вектор развития России, а геополитическая трансформация в мире приобретет «необратимый характер». Зампред также добавил, что благодаря внесенным в Конституцию РФ изменениям ни один будущий руководитель страны не сможет «повернуть эти решения вспять».
«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил Медведев.
Напомним, что 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководителям республик с просьбой как можно скорее провести референдумы о вхождении в состав РФ. После этого глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник решили объединиться для проведения референдума.
Как отмечал депутат Госдумы Виктор Володацкий, в ЛНР голосование может пройти в ближайшее время — избирательная система была готова к ней еще в августе.