Медведев раскрыл значение референдумов в Донбассе

Референдумы в Донбассе позволят России использовать все силы для защиты ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», — написал он.

Медведев отметил, что референдумы на десятилетия изменят вектор развития России, а геополитическая трансформация в мире приобретет «необратимый характер». Зампред также добавил, что благодаря внесенным в Конституцию РФ изменениям ни один будущий руководитель страны не сможет «повернуть эти решения вспять».

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил Медведев.

Напомним, что 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководителям республик с просьбой как можно скорее провести референдумы о вхождении в состав РФ. После этого глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник решили объединиться для проведения референдума.