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2 часа назад

Путин поздравил главу Южной Осетии с Днем республики

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем республики, отметив, что РФ и дальше будет оказывать содействие братскому народу этой страны в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности. Текст поздравительной телеграммы российского лидера опубликован во вторник на сайте Кремля.

Путин поздравил главу Южной Осетии с Днем республики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции, - отмечает Путин в послании Гаглоеву. - Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности".

Президент РФ подчеркнул, что этот праздник стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, который в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободу и независимость. Он также пожелал главе республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам - мира и благополучия.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 32-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР. Декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".

Политика,Алан Гаглоев,Владимир Путин,
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