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7 минут назад

Эрдоган спрогнозировал дальнейшие действия Путина в отношении Украины

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин хочет завершить специальную военную операцию на территории Украины и урегулировать конфликт как можно скорее. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на интервью турецкого лидера телеканалу PBS, передает «Газета.ру».

Эрдоган спрогнозировал дальнейшие действия Путина в отношении Украины
Фото: ReutersReuters

Турецкий лидер заявил, что президент России действительно желает положить конец боевым действиям на Украине как можно скорее. Он сообщил, что на данный момент между Россией и Украиной было заключено новое соглашение об обмене 200 военнопленных.

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Эрдоган подчеркнул, что Украина должна работать в этом же направлении, чтобы в итоге обе страны смогли урегулировать конфликт. Президент Турции добавил, что все еще надеется организовать личную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент Турции заявил, что не собирается отчитываться перед Европейским союзом за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он подчеркнул, что твердо намерен провести эти переговоры, так как они будут выгодны стране. По его словам, присоединение к ШОС улучшит отношения Турции с государствами «шанхайской пятерки» и поставит ее в совершенно иное положение.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ШОС,ЕС,
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