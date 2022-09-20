Эрдоган спрогнозировал дальнейшие действия Путина в отношении Украины

Президент России Владимир Путин хочет завершить специальную военную операцию на территории Украины и урегулировать конфликт как можно скорее. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на интервью турецкого лидера телеканалу PBS, передает «Газета.ру».

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Турецкий лидер заявил, что президент России действительно желает положить конец боевым действиям на Украине как можно скорее. Он сообщил, что на данный момент между Россией и Украиной было заключено новое соглашение об обмене 200 военнопленных.

Эрдоган подчеркнул, что Украина должна работать в этом же направлении, чтобы в итоге обе страны смогли урегулировать конфликт. Президент Турции добавил, что все еще надеется организовать личную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.