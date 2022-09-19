Песков ответил Зеленскому на заявление о Крыме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, за любыми претензиями на этот счет последует должный ответ.
«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — подчеркнул Песков.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к «жителям оккупированных территорий» с призывом готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов. Речь также шла о жителях Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что планы вернуть Крым в состав страны у него до сих пор есть. Он отметил, что это может быть сделано дипломатическим путем. При этом украинский лидер указал на отсутствие к этому предпосылок.