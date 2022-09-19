В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Песков ответил Зеленскому на заявление о Крыме

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, за любыми претензиями на этот счет последует должный ответ.

«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — подчеркнул Песков.

Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обратился к «жителям оккупированных территорий» с призывом готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов. Речь также шла о жителях Крыма.

Зеленский пригрозил забрать Крым у России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что планы вернуть Крым в состав страны у него до сих пор есть. Он отметил, что это может быть сделано дипломатическим путем. При этом украинский лидер указал на отсутствие к этому предпосылок.

Политика,Видео,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители