Песков ответил Зеленскому на заявление о Крыме

«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией, и которые запросили помощь в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает. Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — подчеркнул Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что планы вернуть Крым в состав страны у него до сих пор есть. Он отметил, что это может быть сделано дипломатическим путем. При этом украинский лидер указал на отсутствие к этому предпосылок.