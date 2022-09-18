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36 минут назад

Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года

Lenta.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Китай в понедельник, 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года
Фото: 

Он проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.

Как сообщается, секретарь Совета безопасности России впервые отправится в Китай с начала пандемии. Последний раз он был в стране в Пеикне и Шанхае в декабре 2019 года.

Политика,Ян Цзечи,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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