Патрушев посетит Китай впервые с 2019 года

Он проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Ян Цзечи , а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро Го Шэнкунем.

Как сообщается, секретарь Совета безопасности России впервые отправится в Китай с начала пандемии. Последний раз он был в стране в Пеикне и Шанхае в декабре 2019 года.