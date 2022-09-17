В Госдепе решили упростить выдачу виз США россиянам

Это (запрет виз для россиян. — NEWS.ru) — не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы, — поделилась Нуланд.