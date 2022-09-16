Путин пошутил над попавшим под санкции Орешкиным

«Орешкин? Под санкции? Видимо за встречу с Эрдоганом. Он в Турцию съездил, с ее президентом встретился и тут раз — и сразу под санкции», — сказал с иронией Путин, комментируя по просьбе журналистов на пресс-конференции в Самарканде новый санкционный список США.