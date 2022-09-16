Путин пошутил над попавшим под санкции Орешкиным

Президент России Владимир Путин в шутку предположил, что его помощник Максим Орешкин попал под новые санкции США из-за встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова приводит ТАСС.
«Орешкин? Под санкции? Видимо за встречу с Эрдоганом. Он в Турцию съездил, с ее президентом встретился и тут раз — и сразу под санкции», — сказал с иронией Путин, комментируя по просьбе журналистов на пресс-конференции в Самарканде новый санкционный список США.
Напомним, что очередной пакет ограничений в Вашингтоне приняли 15 сентября. В него, в частности, попали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и члены его семьи, помощник президента РФ Максим Орешкин, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и его зам Виктор Емельяненко. Всего в новый санкционный список США включили 44 физических и 32 юридических лица.