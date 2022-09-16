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23 минуты назад

Захарова оценила песню Харламова про Литву

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила шуточную песню Гарика Харламова в своём Telegram-канале.

Захарова оценила песню Харламова про Литву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пародийная перепевка песни Валерия Меладзе «Салют, Вера» в исполнении Гарика Харламова, видимо, особенно понравилась Захаровой.

Музыкальненько о реальном», – прокомментировала она выступление на сцене Comedy Club.

Шуточный номер был адресован Европе и антироссийским санкциям. Отдельно Гарик Харламов высказался в сторону Литвы по поводу запрета импорта газа из России.

28 июня правительство Литвы законодательно запретило импорт газа из России. В новых поправках к закону говорится, что газотранспортная система Литвы теперь будут доступны только поставщикам из «республик, не представляющих угрозы национальной безопасности».

Политика,Гарик Харламов,Мария Захарова,Валерий Меладзе,МИД России,
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