Захарова оценила песню Харламова про Литву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила шуточную песню Гарика Харламова в своём Telegram-канале.
Пародийная перепевка песни Валерия Меладзе «Салют, Вера» в исполнении Гарика Харламова, видимо, особенно понравилась Захаровой.
Музыкальненько о реальном», – прокомментировала она выступление на сцене Comedy Club.
Шуточный номер был адресован Европе и антироссийским санкциям. Отдельно Гарик Харламов высказался в сторону Литвы по поводу запрета импорта газа из России.
28 июня правительство Литвы законодательно запретило импорт газа из России. В новых поправках к закону говорится, что газотранспортная система Литвы теперь будут доступны только поставщикам из «республик, не представляющих угрозы национальной безопасности».