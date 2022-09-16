Захарова оценила песню Харламова про Литву

Музыкальненько о реальном», – прокомментировала она выступление на сцене Comedy Club.

Шуточный номер был адресован Европе и антироссийским санкциям. Отдельно Гарик Харламов высказался в сторону Литвы по поводу запрета импорта газа из России.

28 июня правительство Литвы законодательно запретило импорт газа из России. В новых поправках к закону говорится, что газотранспортная система Литвы теперь будут доступны только поставщикам из «республик, не представляющих угрозы национальной безопасности».