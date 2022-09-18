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46 минут назад

В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая

Lenta.ruиещё 13

Санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его оценку приводит РИА Новости.

В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако пресс-секретарь президента России не стал отвергать тот факт, что санкции негативно отражаются на отношениях двух государств.

«Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста», — сказал Песков.

Песков назвал США источником провокаций

Представитель Кремля отметил, что сейчас наблюдается скачок в развитии отношений России и Китая, а также заметен значительный товарооборот. Песков счел положительной подобную тенденцию.

Накануне в Кремле заявили об отсутствии цели у России и КНР «рулить» всем миром.

Политика,Дмитрий Песков,
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