Путин назвал условие встречи с Зеленским

Первое условие — чтобы они (киевские власти — NEWS.ru) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — не надо, — сказал Путин.