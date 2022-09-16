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47 минут назад

Путин прибыл на заседание ШОС

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. Об этом сообщают "Известия".

Путин прибыл на заседание ШОС
Фото: ТАССТАСС

Предполагается, что участники ШОС в пятницу примут участие в церемонии совместного фотографирования, после чего пройдет заседание в узком составе. Далее главы государств соберутся в расширенном формате, чтобы подписать декларацию. В документе будут закреплены позиции государств-участников по основным региональным и глобальным темам.

Путин также встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Поездка президента завершится общением с журналистами.

Ранее лидеры стран ШОС вместе посадили деревья после первого рабочего дня саммита. Президент России взял лопату и засыпал землей саженец у таблички с российским флагом. Политики также посетили культурно-этнографический комплекс "Вечный город".

Политика,Нарендра Моди,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ШОС,
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