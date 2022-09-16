Посол РФ дал разъяснения шведам по ситуации на Украине

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что если Москва перейдет к реальным боевым действиям, то Украина очень быстро потерпит поражение. Такое мнение он озвучил в беседе с Expressen, передает газета «Известия».
Он опроверг слова журналистов, которые сказали, что на территории Украины идет война. По его словам, Россия все еще ведет «не войну, а специальную военную операцию». Татаринцев выразил уверенность, что если Москва начнет «настоящую войну», то Украине в кратчайшие сроки придет конец.
Как уточняет издание, дипломат посоветовал шведам «так и записать» и подчеркнул, что российская сторона достигнет всех поставленных перед началом вооруженного конфликта на Украине целей.
Кроме того, Татаринцев выразил мнение, что Россию невозможно изолировать от остального мира, и посоветовал западным странам не забывать об этом.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западным странам придется разгребать последствия «накачки» украинцев оружием. По его словам, европейцы не смогут отсидеться в стороне и просто наблюдать за ослаблением России. Медведев подчеркнул, что в западных странах «все заполыхает», если они продолжат поставлять оружие на Украину.