Посол РФ дал разъяснения шведам по ситуации на Украине

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что если Москва перейдет к реальным боевым действиям, то Украина очень быстро потерпит поражение. Такое мнение он озвучил в беседе с Expressen, передает газета «Известия».

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Он опроверг слова журналистов, которые сказали, что на территории Украины идет война. По его словам, Россия все еще ведет «не войну, а специальную военную операцию». Татаринцев выразил уверенность, что если Москва начнет «настоящую войну», то Украине в кратчайшие сроки придет конец.

Как уточняет издание, дипломат посоветовал шведам «так и записать» и подчеркнул, что российская сторона достигнет всех поставленных перед началом вооруженного конфликта на Украине целей.

Кроме того, Татаринцев выразил мнение, что Россию невозможно изолировать от остального мира, и посоветовал западным странам не забывать об этом.