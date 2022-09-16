В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
6 минут назад

Посол РФ дал разъяснения шведам относительно происходящего на Украине

Елена Прошина

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что если Москва перейдет к реальным боевым действиям, то Украина очень быстро потерпит поражение. Такое мнение он озвучил в беседе с Expressen, передает газета «Известия».

Посол РФ дал разъяснения шведам по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он опроверг слова журналистов, которые сказали, что на территории Украины идет война. По его словам, Россия все еще ведет «не войну, а специальную военную операцию». Татаринцев выразил уверенность, что если Москва начнет «настоящую войну», то Украине в кратчайшие сроки придет конец.

Как уточняет издание, дипломат посоветовал шведам «так и записать» и подчеркнул, что российская сторона достигнет всех поставленных перед началом вооруженного конфликта на Украине целей.

Кроме того, Татаринцев выразил мнение, что Россию невозможно изолировать от остального мира, и посоветовал западным странам не забывать об этом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западным странам придется разгребать последствия «накачки» украинцев оружием. По его словам, европейцы не смогут отсидеться в стороне и просто наблюдать за ослаблением России. Медведев подчеркнул, что в западных странах «все заполыхает», если они продолжат поставлять оружие на Украину.

Политика,Виктор Татаринцев,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители